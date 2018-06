Liebe Trader,

Seit dem Jahr 2000 präsentiert sich die Kursentwicklung in dem Wertpapier von Telefonica tendenziell negativ. Das Papier setzte von über 31,00 Euro über die Jahre hinweg auf ein Niveau von grob 7,50 Euro bis ins Jahr 2016 zurück. Erst in diesem Bereich kam eine merkliche Gegenwehr der Käufer auf und führte im selbigen Jahr zu einem vorläufigen Doppelboden. Zwar konnte sich das Wertpapier kurzzeitig auf ein Niveau von 10,61 Euro nach oben lösen, allerdings misslang eine nachhaltige Aktivierung des Bodens, sodass die Aktie in diesem Jahr erneut in den Unterstützungsbereich von grob 7,50 Euro abgerutscht ist. Nun aber arbeiten Käufer an der gleichen Bodenbildungsformation und wecken dadurch neue Hoffnungen auf eine Erholungsbewegung in der Telefonica-Aktie. Möglicherweise kann mithilfe der vorausgegangenen Jahrestiefs nun ein nachhaltiger Supportbereich aufgestellt werden.

Long-Chance:

Technisch befindet sich die Bodenbildungsformation aus diesem Jahr noch im Aufbau, der aktuelle Kursgewinn zu Beginn dieser Handelswoche stimmt jedoch recht zuversichtlich und kann für einen spekulativen Long-Einstieg herangezogen werden. Ähnlich wie bei dem vorausgegangenen Doppelboden kann eine regelkonforme Aktivierung aber erst oberhalb von 8,50 Euro sowie dem gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis abgeleitet werden. Erst dann dürfte die Signallage ausreichend genug für ein größeres Long-Investment werden. Solange sich die Kursnotierungen der Telefonica-Aktie zwischen 7,46 und 8,50 Euro aufhalten, ist das Handelsgeschehen zunächst noch als neutral zu bewerten, schließ aber ein spekulatives Long-Investment aber nicht aus. Ein Kursrutsch unter die aktuellen Jahrestiefs von 7,46 Euro dürfte hingegen die Aktie wieder merklich unter Druck bringen und Abgaben auf rund 7,00 Euro hervorrufen. In diesem Fall würde sich entsprechend eine Short-Strategie anbieten, offenbar hat die Aktie aber ihre Tiefststände bereits ausgiebig getestet und dürfte nun zu einer längeren Erholungsbewegung ansetzen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 7,76 Euro

Kursziel: 8,01 / 8,50 Euro

Stop: < 7,46 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,30 Euro

Zeithorizont: 4 - 8 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Telefonica S.A.; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 7,76 Euro; 15:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

