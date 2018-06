Hamburg (ots) - RAAAAW! In XXL-Schritten geht es auf das im wahrsten Sinne des Wortes größte Kino-Highlight des Jahres zu! "Jurassic World: Das gefallene Königreich" startet am Mittwoch, 6. Juni, bei CinemaxX und sorgt für gigantische Dino-Action bei Deutschlands bekanntester Kinokette - natürlich präsentiert in spektakulärem MAXXIMUM 3D. Ein extra "Jurassic World"-Menü mit Metall-Popcorn-Becher und XXL-Getränke-Mug im "Jurassic World"-Look killt den monstermäßigen Appetit aller Saurier-Fans. Alle Infos und Tickets für "Jurassic World: Das gefallene Königreich" gibt es unter www.cinemaxx.de/jurassicworld und an den CinemaxX Kinokassen.



"Jurassic World: Das gefallene Königreich" ist die heiß ersehnte Fortsetzung des Erfolgshits "Jurassic World", dem Reboot der "Jurassic Park"-Reihe aus dem Jahr 2015.



Vier Jahre ist es her, seit außer Kontrolle geratene Dinosaurier den schönen neuen Themenpark "Jurassic World" überrannten. Nun haben die Saurier die legendäre Isla Nublar endlich für sich allein, ohne lästige menschliche Parkbesucher. Nur leider zeigt der Vulkan auf der Insel in letzter Zeit verdächtige Aktivitäten. Der drohende Ausbruch würde erneut alle Urzeit-Kreaturen vernichten! Das kann die ehemalige Parkleiterin Claire (Bryce Dalla Howard) auf keinen Fall zulassen. Nach dem Desaster um den Freizeitpark hat sie nämlich extra eine Schutzorganisation für die Saurier gegründet. Notgedrungen bittet sie also den einzigen Menschen um Hilfe, der die Dinos ansatzweise beeinflussen könnte, die Insel zu verlassen: ihren Ex-Freund Owen Grady (Chris Pratt). Den Saurier-Flüsterer treibt nicht zuletzt die Sorge um seinen Schützling Blue zur Annahme der gefährlichen Rettungsmission. Als er allerdings mit Claire auf der Isla Nublar eintrifft, machen sie eine höchst unerfreuliche Entdeckung: Der Vulkan ist zwar tatsächlich aktiv, doch die Gründe für die erteilte Erlaubnis zur Saurier-Rettung sind völlig andere als behauptet ...



