Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Montag ein weiteres Stück von seinen in der Vorwoche verzeichneten Verlusten erholt. Mit einem Plus von 0,37 Prozent auf 12 770,75 Punkten knüpfte der Dax an seine bereits freundliche Tendenz vom vergangenen Freitag an.

Gleich nach dem Handelsstart war das Barometer sogar bis auf 12 846 Punkte gestiegen - laut Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Marktes waren dabei die Anleger aber wohl etwas zu euphorisch. Im Bereich von 12 800 bis 12 850 Punkten sieht Stanzl weiter einen Widerstand für den Dax.

Der MDax der 50 mittelgroßen Werte gewann am Montag 0,43 Prozent auf 26 641,13 Punkte. Das Technologiewerte-Barometer TecDax rückte um 0,73 Prozent auf 2815,48 Punkte vor./ajx/jha/

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0239 2018-06-04/17:45