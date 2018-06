The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.06.2018



ISIN



CA8467856081

DE000A19ZL70

FR0000124711

US3743963072

US3911641005

US7611231082

US8972383090

US95709T1007

US9692031084

XS1811055422