Im Anschluss an die Hauptversammlung (AGM) von Tecnotree in der letzten Woche wurden die Kandidaten von Viking für das Board of Directors von Tecnotree nicht in das Board gewählt. Dieses Ergebnis ist sehr enttäuschend.

Viking hat sein Engagement für das Unternehmen über lange Zeit unter Beweis, insbesondere durch den Tatbestand, das Viking jetzt der größte Einzelaktionär von Tecnotree und der Hauptgläubiger des Unternehmens ist. Man war der Auffassung, dass die Präsenz von Viking im Board der beste Weg für einen kooperativen Prozess und ein gemeinsames Ergebnis wäre. Viking bedankt sich beim Board von Tecnotree für die Unterstützung und die einstimmige Empfehlung der Kandidaten.

Viking hat sein Engagement für das Tecnotree-Ökosystem mit seinem Übernahmeangebot, dessen anschließender Verlängerung und seinem beträchtlichen Erwerb von Tecnotree-Aktien im Freiverkehr unter Beweis gestellt. Viking hat auch die gesamte PR-Kampagne finanziert, die sicherstellen sollte, dass alle Aktionäre über das Übernahmeangebot und dessen Vorteile informiert sind.

Nach dem Übernahmeangebot hat Viking weiter an einem gemeinsamen Ergebnis gearbeitet und mehrere alternative Vorschläge unterbreitet, die den Kunden von Tecnotree langfristige Stabilität bieten. An diesem Punkt ist es nicht überraschend, dass Viking die Fortführung des Dialogs mit Tecnotree nicht mehr als produktiv erachtet.

Viking möchte aber allen Stakeholdern von Tecnotree sein anhaltendes Interesse am geistigen Eigentum und an den Kunden von Tecnotree bekunden. Viking ist der Überzeugung, dass eine dynamische Zukunft für dieses Ökosystem möglich ist. Viking wird weiterhin Möglichkeiten der Beteiligung an diesem Ökosystem prüfen und nimmt Anfragen zu seinen Aktivitäten und seiner Geschäftstätigkeit gerne entgegen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180604006479/de/

Contacts:

Presse:

C8 Consulting Ltd

Paula Elliott

paula@c8conculting.co.uk

+44 1189 497736

oder

Viking Acquisitions Corp.

Martyn Lambert

lambert.martyn@gmail.com

+44-7939 555475