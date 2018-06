Die Aktionäre des börsennotierten Technologiekonzerns Jenoptik treffen sich am Dienstag (11.00 Uhr) zu ihrer Jahresversammlung in Weimar. Dabei geht es auch darum, wie stark sie am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens beteiligt werden. Der Vorstand hat eine Dividendenzahlung von 0,30 Euro pro Aktie vorgeschlagen nach 0,25 Euro im Jahr davor. Eine Aktionärsvereinigung plädiert für eine deutlichere Anhebung der Dividende.

Jenoptik erwirtschaftet 2017 einen Umsatzanstieg von rund neun Prozent auf 747,9 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 72,5 Millionen Euro. Das war rund ein Drittel mehr als 2016. Jenoptik beschäftigt rund 3700 Mitarbeiter./ro/DP/she

ISIN DE0006229107

AXC0028 2018-06-05/05:49