The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0414510047 SCHINDLER HLDG. 18-20 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0414510054 SCHINDLER HLDG. 18-23 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000HLB3RP1 LB.HESS.THR.CA.TIL.06B/18 BD01 BON EUR N

CA 9VO XFRA FR0004183960 VOLUNTIS S.A. EO-,10 EQ00 EQU EUR Y

CA 1BR1 XFRA FR0013326246 WFD UNIBAIL-RODAMC EO-,05 EQ00 EQU EUR Y

CA UIQL XFRA LU1805389258 UBS-B.B.EUR H.Q.L.A.AD.EO EQ00 EQU EUR Y

CA ZGV3 XFRA US3743964062 GEVO INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA BY8G XFRA US7611234052 RESHAPE LIFESCIEN.DL -,01 EQ00 EQU EUR N

CA XE7B XFRA US8972384080 TROVAGENE INC.NEW DL-,001 EQ00 EQU EUR N