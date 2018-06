FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.06.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 06.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.06.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

PU4 XFRA FR0000130577 PUBLICIS GRP INH. EO 0,40

BOP XFRA FR0000039299 BOLLORE INH. EO 0,16

BAYN XFRA DE000BAY0017 BAYER AG NA O.N.

TA1 XFRA AT0000720008 TELEKOM AUSTRIA AG

C3I XFRA VGG211741001 CHINA INFORMATION TECH.

XAFE XFRA IE00BGDWNL65 X(IE)-MSCI AC F.E.XJAP.2C

ED4 XFRA CH0303692047 EDAG ENGINEERING G.SF-,04