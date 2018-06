Julius Bär schliesst den Kauf der Reliance Gruppe erfolgreich ab

Der im Januar 2018 angekündigte Kauf von 95% der Reliance Gruppe in Brasilien wurde am 4. Juni 2018 erfolgreich abgeschlossen.

Zürich / São Paulo, 5. Juni 2018 - Julius Bär hat heute bekannt gegeben, dass der Abschluss des Kaufs von 95% der in São Paulo domizilierten Reliance Gruppe (Reliance) am 4. Juni 2018 wie geplant stattgefunden hat.



Reliance ist einer der grössten unabhängigen Vermögensverwalter in Brasilien mit einem Kundenvermögen von annähernd BRL 18 Milliarden (ca. CHF 5 Milliarden), mehrheitlich in Beratungsmandaten.



Mit diesem Kauf stärkt Julius Bär ihre strategische Position in Brasilien deutlich. Die Gruppe ist dort bereits mit der hundertprozentigen Tochtergesellschaft GPS Investimentos (GPS) vertreten, dem grössten unabhängigen Vermögensverwalter des Landes mit Kundenvermögen von BRL 29 Milliarden (ca. CHF 8 Milliarden).

