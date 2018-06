TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach der Rally des Vortages präsentieren sich die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag ohne klare Richtung. Allen Börsen gemein sind nur geringe Veränderungen, wobei die Tendenz überwiegend leicht positiv ist. Der lustlose Handel sei letztlich Ausdruck fehlender Orientierung, heißt es im Handel. Am ehesten liefert der seit Tagen fallende Ölpreis Impulse. Wie schon an der Wall Street stehen Ölwerte auch in Asien nicht auf den Kaufzetteln. In Hongkong ermäßigen sich CNOOC um 0,9 Prozent und Sinopec um 3,2 Prozent. Letztere leiden zudem unter einer Abstufung durch Goldman Sachs.

In Tokio stagnieren die Kurse nach überraschend schwach ausgefallenen Ausgaben der privaten Haushalte im April und angesichts einer sich abschwächenden Kosmumneigung. Schanghai zeigt sich gut behauptet und Hongkong dreht knapp ins Plus, nachdem der Leitindex HSI am Vortag bereits die stärksten Gewinne verbucht hatte. Damit könnte Hongkong die Gewinnstrecke auf nunmehr vier Tage ausbauen. Zunächst hatte noch ein schwacher Einkaufsmanagerindex belastet.

Chinesische Kleinwerte mit leichter Erholung

Im chinesischen Kernland erholt sich derweil das Kleinwertesegment ChiNext moderat von den heftigen Verlusten der Vorwoche, die am Vortag noch ausgeweitet worden waren. Neue Konjunkturdaten verpuffen, zumal der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor im Mai auch unverändert bei 52,9 gelegen hat. Er deutet damit weiter auf Expansion.

In Australien zeigt sich der S&P/ASX-200 etwas leichter. Analysten verweisen auf Industriereformen in China, die auch die Schadstoffemissionen eindämmen sollen. Dies bedeute für den Eisenerzmarkt den schärfsten Einschnitt seit Jahren, heißt es.

Am Devisenmarkt setzt sich die Dollarerholung zum Yen fort. Die geopolitischen Entspannungssignale auf der Koreanischen Halbinsel schmälern die Attraktivität der japanischen Währung in seiner Funktion als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Der US-Dollar klettert auf 109,95 Yen nach Wechselkursen um 109,62 zur Vortageszeit. In der Vorwoche war der Greenback bis auf rund 108 Yen zurückgefallen, als die italienische Regierungsbildung und der Koreakonflikt zu heftigen Turbulenzen geführt hatten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.002,90 -0,38% -1,03% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.503,17 +0,12% -1,15% 08:00 Kospi (Seoul) 2.444,68 -0,13% -0,92% 08:00 Schanghai-Comp. 3.098,34 +0,23% -6,34% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 31.046,54 +0,16% +1,98% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.480,85 +0,39% +0,72% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.751,02 -0,24% -2,25% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:46 Uhr % YTD EUR/USD 1,1686 -0,1% 1,1698 1,1712 -2,7% EUR/JPY 128,52 +0,1% 128,45 128,22 -5,0% EUR/GBP 0,8781 -0,0% 0,8785 0,8762 -1,2% GBP/USD 1,3308 -0,1% 1,3315 1,3366 -1,6% USD/JPY 109,97 +0,2% 109,80 109,48 -2,3% USD/KRW 1068,55 -0,3% 1071,69 1069,26 +0,1% USD/CNY 6,4106 +0,0% 6,4100 6,4095 -1,5% USD/CNH 6,4051 +0,0% 6,4047 6,4007 -1,7% USD/HKD 7,8469 +0,0% 7,8456 7,8469 +0,4% AUD/USD 0,7636 -0,1% 0,7647 0,7643 -2,3% NZD/USD 0,7023 -0,1% 0,7028 0,7028 -1,1% Bitcoin BTC/USD 7.424,26 -1,7% 7.555,19 7.615,01 -45,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,10 64,75 +0,5% 0,35 +8,9% Brent/ICE 75,49 75,29 +0,3% 0,20 +16,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,51 1.291,90 -0,0% -0,39 -0,9% Silber (Spot) 16,41 16,43 -0,1% -0,01 -3,1% Platin (Spot) 898,00 901,25 -0,4% -3,25 -3,4% ===

