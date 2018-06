In China hat sich die Stimmung der Einkaufsmanager in privaten und mittelständischen Dienstleistungsfirmen im Mai stabil gehalten. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmungsindex habe wie im April bei 52,9 Punkten gelegen, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. Der Indikator bleibt damit deutlich über der Expansionsschwelle von 50 Punkten und deutet damit weiterhin auf Wachstum in der Dienstleistungsbranche der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hin.

Der Caixin-Einkaufsmanagerindex berücksichtigt vor allem kleinere und mittlere Privatunternehmen, während der offizielle Einkaufsmanagerindex der Regierung große Staatsunternehmen stärker gewichtet./jkr/fba

AXC0062 2018-06-05/08:16