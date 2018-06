TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 05.06.2018 / 08:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 - Starkes erstes Quartal 2018 mit Konzernergebnis über 900 TEUR - Positive Geschäftsentwicklung bei allen Beteiligungen der TTL AG - TTL geht von einer mehr als Vervierfachung des Konzernergebnisses für das Geschäftsjahr 2018 aus München, 05. Juni 2018 Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (TTL AG) (WKN 750100) ist gut in das Jahr 2018 gestartet und hat sich aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung bei den Beteiligungsunternehmen und der daraus resultierenden höheren Beteiligungserträge im ersten Quartal mit einem Konzernergebnis von 910 TEUR deutlich besser entwickelt als erwartet. Aufgrund der bisherigen Geschäftsentwicklung, sowie der aufgestockten Beteiligungen, heben wir unsere Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2018, gegenüber unserer Einschätzung im Geschäftsbericht 2017, in dem wir eine leichte Steigerung gegenüber dem Ergebnis 2017 erwartet haben, signifikant an. Wir rechnen mit einem Konzernergebnis 2018 von rd. EUR 3,6 Mio. und werden damit das Konzernergebnis vor und nach Steuern im Vergleich zu 2017 (TEUR 860) mehr als vervierfachen. Mitteilende Person: Theo Reichert Vorstandsvorsitzender Tel: +49 89 381611-0 E-Mail: presse@ttl-ag.de Ansprechpartner für Investoren und Presse: Annette Kohler-Kruse Instinctif Partners Tel. +49 89 3090 5189-21 ir@ttl-ag.de presse@ttl-ag.de 05.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TTL Beteiligungsund Grundbesitz-AG Theresienhöhe 28 80339 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 381611-0 Fax: +49 (0)89 3915-92 E-Mail: ir@ttl-ag.de Internet: www.ttl-ag.de ISIN: DE0007501009 WKN: 750100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 692267 05.06.2018 CET/CEST

