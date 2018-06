Schön, mal wieder einen Text mit einem "Herrje" anfangen zu dürfen. Also: Herrje, was für ein Durcheinander drapiert um eine eigentlich banale Talkshow am Montag. Plasberg verhedderte sich in "Hart aber fair" in den unendlichen Weiten einer immer komplizierter werdenden bundesdeutschen Gegenwart.

Der Beitrag Plasberg verheddert sich in einer immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...