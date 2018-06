Der Biotech-Sektor kommt trotz ordentlicher Fundamentaldaten einfach nicht in Schwung. Auch die vielversprechenden Resultate von Loxo Oncology, Merck & Co auf dem ASCO Meeting konnten dem Nasdaq Biotechnology Index keine Impulse liefern. Im Gegenteil: Die guten Ergebnisse wurden mit teils heftigen Kursabschlägen quittiert. Doch es gibt Subgruppen im Sektor, die seit Wochen haussieren. Dazu zählen unter anderem die Vertreter in der Diagnostik wie Illumina oder der Geheim-Tipp Foundation Medicine.

Den vollständigen Artikel lesen ...