Hier geht's zum Video

Die Wall Street ist stark in die neue Handelswoche gestartet. Das lag vor allem an Apple und Amazon. Die zwei Tach-Giganten markierten neue Rekordhochs. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Bei den Einzelwerten stehen außerdem Alibaba, Netflix, Wirecard, ProSiebenSat.1, Beiersdorf und Merck im Fokus. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Claar mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.