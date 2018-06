Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Evonik mit "Neutral" und einem Kursziel von 32 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Spezialchemiekonzern könnte darunter leiden, dass der Zyklus mit synthetischen Kunststoffen (Methacrylat) den Höhepunkt erreicht haben dürfte, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Andererseits unterziehe sich Evonik einem Kostenprogramm und verschlanke sein Portfolio, wobei sie mit Blick auf Kostensenkungen angesichts der deutschen Lohnentwicklung konservative Erwartungen habe. Derweil hatte zuletzt ein Bericht Spekulationen genährt, dass Evonik seine Methacrylat-Aktivitäten verkaufen könnte./gl/la Datum der Analyse: 04.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-06-05/09:28

ISIN: DE000EVNK013