IRW-PRESS: NetCents Technology Inc.: NetCents Technology unterzeichnet Handels- und Vertriebsvereinbarung mit HubNet Media

NetCents Technology unterzeichnet Handels- und Vertriebsvereinbarung mit HubNet Media

VANCOUVER, British Columbia, 4. Juni 2018 - NetCents Technology Inc. (NetCents oder das Unternehmen) (CSE: NC / Frankfurt: 26N). NetCents freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Handels- und Vertriebsvereinbarung mit HubNet Media (HNM) unterzeichnet hat.

Über diese Vereinbarung wird NetCents für die Abwicklung sämtlicher Kryptowährungstransaktionen für die vier wichtigsten Online-Plattformen von HNM (TradeThirsty.com, StealthSignals.com, SeasonalSwingTrader.com und MarketFest.com) sowie dessen Kundennetzwerk verantwortlich zeichnen. HMN verwaltet rund 20 Handelsplattformen, die zusammen mehr als 1 Million Einzelhandelspartner erreichen. HNM und seine Kundenbasis bieten Privatanlegern, die in den Börsenhandel einsteigen bzw. ihre Fähigkeiten als Börsenhändler verbessern wollen, eine Lernplattform für die technische Analyse.

HubNet Media freut sich außerordentlich, die aktuelle Vereinbarung mit NetCents bekannt geben zu dürfen, erklärt Jeanette Sims, Gründerin von HubNet Media. Wir setzen uns schon seit vielen Jahren mit der logistischen Herausforderung auseinander, wie wir unseren Lesern Kaufgeschäfte in Kryptowährung ermöglichen können. Wir sind auf diese neue Partnerschaft mit NetCents zur Lösung unserer Probleme mit der Bezahlung in Kryptowährung gut vorbereitet.

TradeThirsty ist die Hauptplattform und dient als Forum für die Vermarktung, Medienberatung, Entwicklung und Bereitstellung der von den Kunden an die privaten Trader verkauften Produkte. Im Zuge der Vertriebsvereinbarung stellt TradeThirsty die von NetCents für Händler entwickelte Zahlungsabwicklungsplattform dem eigenen Kundennetzwerk zur Verfügung.

Die Klientel von HNM besteht aus Händlern, die ihre persönlichen Marken online vermarkten. Zum Expertennetzwerk von HNM zählen Autoren und Fachreferenten bei CNBC, Fox News sowie anderen renommierten internationalen Nachrichtenanbieter wie BNN und Bloomberg.

Im Laufe von zwei Jahrzehnten in der Branche konnten die Gründer von HMN Geschäftsbeziehungen zu Hunderten von Finanzpartnern aufbauen. Das Bruttoumsatzvolumen der von HMN vertretenen Kunden liegt in einem Bereich zwischen 30.000 und 300.000 US-Dollar pro Monat. Zu den Kunden zählen aber auch Branchengrößen im Internetmarketing, die mit ihren Produkteinführungen Umsätze im siebenstelligen Bereich erzielen.

Ein großer Prozentsatz der Inhaber von Kryptowährungen nimmt entweder aktiv am Börsenhandel teil oder ist zumindest daran interessiert, fügt Jeanette Sims hinzu. Dass wir in der Lage sind, diesen neuen Nutzern Zahlungsoptionen in Kryptowährung anbieten zu können, wird unseren monatlichen Abonnentenzahlen und auch jenen unserer Kunden einen enormen Aufschwung bescheren. Auch die Hindernisse bei der Akquise neuer Zielkunden, die nun in bis dato nicht marktgängigen Währungen bezahlen können, werden reduziert.

Über NetCents

NetCents ist eine Online-Zahlungsabwicklungsplattform der nächsten Generation, die Kunden und Händlern Online-Dienstleistungen für die Abwicklung elektronischer Zahlungen bietet. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Umstellung vom Zahlungsverkehr mittels Bargeld hin zur digitalen Währung mit Hilfe der innovativen Blockchain-Technologie, um einfache, sichere und sorgenfreie Zahlungslösungen anbieten zu können. NetCents arbeitet mit seinen Finanzpartnern, Mobilfunkbetreibern, Börsen etc. an Lösungen, um Online-Zahlungstransaktionen für die Nutzer so einfach wie möglich zu gestalten.

NetCents Technology ist in das Automated Clearing House (ACH) integriert und bei FINTRAC als Gelddienstleistungsunternehmen registriert. Damit garantieren wir die Sicherheit und Privatsphäre unserer Kunden. NetCents kann für Zahlungstransaktionen in 194 Ländern weltweit genutzt werden und bietet den Kunden die Möglichkeit, ihre Zahlungsmethode selbst zu wählen, frei nach dem Motto: Pay Your Way.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.net-cents.com oder über President Gord Jessop: gord.jessop@net-cents.com.

Für das Board of Directors:

NetCents Technology Inc.

Clayton Moore

Clayton Moore, CEO, Gründer & Director

NetCents Technology Inc.

Suite 880, 505 Burrard St (Bentall 1),

Vancouver, BC, V7X 1M4

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Handlungen der Regulierungsbehörden, die Marktpreise und die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43583

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43583&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA64112 G1054

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA64112G1054

AXC0082 2018-06-05/09:30