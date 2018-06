Euroboden Projekt am Lützowufer in Berlin erfolgreich im Plan DGAP-News: Euroboden GmbH / Schlagwort(e): Immobilien/Umsatzentwicklung Euroboden Projekt am Lützowufer in Berlin erfolgreich im Plan 05.06.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Euroboden Projekt am Lützowufer in Berlin erfolgreich im Plan - Positiver Bauvorbescheid erteilt - Entwicklung von 85 Neubauwohnungen mit Umsatzvolumen von EUR 55 Mio. - Zweistufiger Architektenwettbewerb abgeschlossen Die Entwicklung des Euroboden Projektes am Lützowufer in Berlin schreitet planmäßig erfolgreich voran. Das Entwicklungsprojekt liegt direkt am Landwehrkanal in der Nähe des Tiergartens hinter fünf IBA-Stadthäusern, die 1987 erbaut wurden. Aktuell wurde Euroboden der positive Bauvorbescheid für das Projekt erteilt. Damit hat Euroboden auch planmäßig die nächste Hürde auf dem Weg zur Realisation des Projektes am Berliner Lützowufer genommen. "Wir freuen uns, dass wir unseren selbstgesteckten Zeitplan einhalten. Insgesamt sind in einem Neubau 85 Wohneinheiten geplant. Wir rechnen mit einem Gesamtprojektvolumen von EUR 55 Mio. Vorwiegend sind Appartements oder Wohnungen zwischen 1,5 und 4 Zimmern angedacht. Damit tragen die Projektplanungen von Euroboden dazu bei, dem Wohnungsmangel in der Hauptstadt Berlin zu begegnen", so Martin Moll, Geschäftsführer der Euroboden GmbH. Priorität bei dem Neubauprojekt soll der architektonisch sensible Umgang mit den Stadthäusern aus den 80ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts sein, um ein Gesamtensemble als ästhetisches Unikat zu erschaffen. Um dies zu gewährleisten wurde ein zweistufiger Architekten-Wettbewerb unter Beteiligung von 10 internationalen renommierten Architektenbüros ausgeschrieben. Sieger ist das Londoner Studio von David Kohn Architects, in Zusammenarbeit mit dem Berliner Nord Studio. Die überzeugende Sieger-Idee: Ein lang gestreckter Komplex in drei Schichten: Das Erdgeschoss bietet Wohnungen mit einem privaten Garten an. Das Dachgeschoss besteht aus Penthäusern, die jeweils ein Oberlicht in doppelter Höhe im Wohnzimmer haben und zu der ausdruckstarken Silhouette des Gebäudes beitragen. Die Wohnungen können in großzügiger Belichtung von Süden nach Norden durchwohnt werden. BeckerBeratungsGesellschaft (BBG) Klaus-Karl Becker M.BC. M.A.(phil.) 06135 933 1966 kkb@b-bg.de Euroboden GmbH Christian Brandes Leitung Marketing und Kommunikation 089 20 20 86 45 brandes@euroboden.de Kontakt: BBG Klaus-Karl Becker kkb@b-bg.de +49 (0) 172 - 61 41 955 Euroboden GmbH Martin Moll moll@euroboden.de +49 (0) 8920208620 05.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Euroboden GmbH Bavariafilmplatz 7 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0) 89.20 20 86-20 Fax: +49 (0) 89.20 20 86-30 E-Mail: info@euroboden.de Internet: www.euroboden.de ISIN: DE000A2GSL68 WKN: A2GSL6 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 692179 05.06.2018

