NewVoiceMedia, ein weltweit tätiger Anbieter von Technologien für Contact-Center und den Vertriebsinnendienst, unterstützt die SOLARWATT GmbH mit seiner NVM-Plattform bei der Optimierung seiner Kundendienststruktur und Vertriebsleistung.

SOLARWATT, Hersteller und Anbieter von Photovoltaiksystemen mit Sitz in Dresden, hat mit NewVoiceMedia eine Nutzungsvereinbarung über die NVM Cloud-Lösung für Contact-Center geschlossen. Sie gibt dem Unternehmen die nötigen Werkzeuge an die Hand, um seinen Kunden zukunftsweisenden Service zu bieten und gleichzeitig Vertriebsleistung, betriebliche Effizienz und Teamproduktivität an seinen Standorten in Deutschland und Europa einschließlich Großbritannien zu verbessern. Nach einer ausgiebigen Evaluation entschied sich SOLARWATT für NewVoiceMedia. Ausschlaggebend waren die branchenweit führende CRM-Integration, Skalierbarkeit und Funktionsvielfalt der Lösung.

Die SOLARWATT-Berater profitieren jetzt vom unmittelbaren Zugriff auf die gesamte Interaktionshistorie der Kunden. Außerdem werden eingehende Anrufe dynamisch verwaltet und weitergeleitet, damit Anrufer direkt mit dem für ihr Anliegen am besten geeigneten Sachbearbeiter sprechen können. So sinkt die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anrufen und die Kundenzufriedenheit steigt. Auch die Routing-Funktionen von NVM können zur Umsatzsteigerung beitragen, indem es z.B: Kunden identifiziert, die bereits ein Angebot erhalten haben, und diese direkt an den Vertrieb durchstellt oder ihnen eine höhere Priorität in der Warteschlange einräumt, wenn es sich um einen vielversprechenden Lead handelt.

Des Weiteren können sich Berater standortunabhängig am System anmelden. Sie benötigen dafür lediglich ein Telefon und eine Internetverbindung und können an mehreren Standorten arbeiten. Die Plattform bietet darüber hinaus einen Echtzeit-Einblick in alle Abläufe im Contact-Center. So lassen sich Sachbearbeiter leichter verwalten. Anrufaufzeichnungen und individuell anpassbare, umfassende Berichte helfen dem Unternehmen dabei herauszufinden, wo Optimierungsbedarf besteht.

Sven Schwarz, Leiter Vertriebsunterstützung bei SOLARWATT: "Wir haben eine flexible und zuverlässige Cloud-Technologie für Contact-Center gesucht, die sich nahtlos in unsere CRM-Plattform integrieren lässt. NewVoiceMedia war hierfür der perfekte Kandidat. Die Einbindung von NVM in unsere Unternehmensabläufe wird der Kundenzufriedenheit einen Riesenschub geben, da wir für unsere Kunden leichter ansprechbar sind und ihnen schneller eine passende Lösung anbieten können. Darüber hinaus lässt sich NVM problemlos und im Einklang mit unserem Firmenwachstum skalieren."

Chris Haggis, Senior Vice President Customer Success von NewVoiceMedia, fügt hinzu: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit SOLARWATT und auf die Neuausrichtung des Kundenservice und die Verbesserungen bei der betrieblichen Effizienz, die mit der Umstellung einhergehen werden. Wir können SOLARWATT nicht nur dabei helfen, seinen Kunden einen verlässlichen, einheitlichen und personalisierten Service zu bieten; unsere Cloud-Lösungen sind absolut flexibel und skalierbar und werden das Unternehmen auch bei seinem künftigen Wachstum unterstützen."

Über NewVoiceMedia

NewVoiceMedia ist ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Technologien für den Vertriebsinnendienst und Cloud-Contact-Center, mit denen Unternehmen den Austausch mit Kunden verbessern und personalisieren und so ihren Umsatz steigern können.

Die preisgekrönte Plattform verknüpft alle Kommunikationskanäle miteinander, ohne dass kostspielige neue Hardware angeschafft werden muss. Das System bietet durch eine nahtlose CRM-Integration umfassenden Zugriff auf die dort vorgehaltenen Daten. Mithilfe der Cloud-Umgebung und einer nachgewiesenen Plattformverfügbarkeit von 99,999 sorgt NewVoiceMedia für umfassende Flexibilität, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit.

Zu den über 700 Kunden des Unternehmens zählen die Canadian Cancer Society, Ebury, FCR Media, FlixBus, JustGiving, Kingston University, Lumesse, Paysafe und Vax. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.newvoicemedia.com oder auf Twitter: @NewVoiceMedia.

Über SOLARWATT

Die 1993 gegründete und weltweit tätige SOLARWATT GmbH mit Sitz in Dresden ist der führende deutsche Hersteller von Photovoltaiksystemen. Das Unternehmen ist europäischer Marktführer bei Glas-Glas-Solarmodulen und gehört zu den größten Anbietern von Stromspeichern. Seit nunmehr 25 Jahren steht die Marke SOLARWATT für Premiumqualität aus deutscher Herstellung. Internationale Global Player wie BMW i, Bosch und E.ON kooperieren mit dem Mittelständler, der weltweit rund 350 Mitarbeiter beschäftigt.

