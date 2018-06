Schaffung eines führenden globalen Lifestyle-Anbieters mit erheblichem Wachstumspotenzial, signifikanten operativen Synergien und stark diversifiziertem Ertragsstrom

Festigung der globalen Führungsposition auf dem Fahrzeugschutzmarkt mit mehr als 40 Millionen Fahrzeugen weltweit

Stärkung der Unternehmenspräsenz und des Produktangebots auf wichtigen internationalen Märkten

Assurant, Inc. (NYSE: AIZ), ein führender globaler Anbieter von Risikomanagementlösungen, meldete heute den Abschluss seiner Übernahme von The Warranty Group von TPG Capital mit einem Transaktionsvolumen von rund 2,5 Mrd. US-Dollar. Dies entspricht rund 10,4 Millionen Assurant-Aktien oder einem Aktienwert von 993 Mio. US-Dollar auf Basis des Schlusspreises des Übernahmevertrags und rund 1,5 Mrd. US-Dollar in bar unter Berücksichtigung der Tilgung der Altschulden von The Warranty Group in Höhe von 596 Mio. US-Dollar. Die Transaktion festigt weiter die Führungsposition von Assurant im Bereich Fahrzeugschutz und unterstützt die Wachstumsstrategie des Unternehmens auf dem breiteren globalen Lifestyle-Markt mit einem attraktiven Produkt- und Kunden-Portfolio und einer stärkeren globalen Präsenz.

"Wir sind äußerst erfreut über den Abschluss unserer Übernahme von The Warranty Group. Dies wird unsere weltweite Lifestyle-Wachstumsstrategie zur Unterstützung der Verbraucher beim Schutz ihrer Mobilfunk- und Elektronikgeräte erheblich voranbringen, während wir gleichzeitig unsere globale Position als führender Anbieter von Fahrzeugschutzdiensten weiter festigen", so Alan Colberg, Präsident und CEO von Assurant. "Der Zusammenschluss unserer beiden Unternehmen wird die fortwährenden Produkt- und Service-Innovationen für Verbraucher fördern. Darüber hinaus sind wir der Überzeugung, dass wir signifikante operative Synergien realisieren und stärker diversifizierte und vorhersehbare Erträge im Laufe der Zeit generieren können."

Aufgrund des gemeinsamen Betriebs in 21 Ländern wird die Übernahme der Warranty Group die globale Präsenz von Assurant stärken und zusätzliche Ressourcen zur Beschleunigung der Mobilfunkstrategie von Assurant in wichtigen Märkten, wie beispielsweise dem Asiatisch-Pazifischen Raum, zur Verfügung stellen. Das US-amerikanische Fahrzeugschutzgeschäft von The Warranty Group wird dem Unternehmen Assurant neue Kundenpartnerschaften und Vertriebskanäle eröffnen, durch beispielsweise neue Händlernetze und nationale Geschäfte. Die Übernahme kompiliert zudem wichtige Verbraucherbedürfnisse. Diese tiefen Einblicke können nungenutzt werden, um neue Trends auf dem Fahrzeugmarkt zu vermarkten und die Kunden und Verbraucher noch besser bedienen zu können. Mit einem Jahresumsatz von mehr als 2 Mrd. US-Dollar zum 31. März 2018(1) ermöglicht The Warranty Group Assurant eine größere Aufstellung und bessere Skalierung des Fahrzeugschutzbereichs, erweiterte Service-Verträge und eine Steigerung der Finanzdienstleistungsgeschäfte.

Heute gab Assurant zudem das oberste Führungsteam für sein Global Automotive Geschäft und seine wichtigen Regionen bekannt.

Im Rahmen dieser Transaktion werden Peter McGoohan und Eric Leathers, beide Vertreter von TPG Capital, dem Board of Directors der Assurant, Inc. beitreten und an den Compensation and Finance Risk Ausschüssen des Boards teilnehmen.

Über Assurant

Assurant (NYSE:AIZ) ist ein globaler Anbieter von Risikomanagementlösungen, die Schutz für den privaten Wohnbereich und den Kauf von Waren bieten. Als Fortune-500-Unternehmen konzentriert sich Assurant auf die Wohnungs- und Lifestyle-Märkte und gehört zu den Marktführern beim Schutz von Mobilfunkgeräten und ähnlichen Diensten sowie in den Bereichen erweiterte Serviceverträge, Fahrzeugschutz, vorfinanzierte Beerdigungsversicherung, Mieterversicherung, darlehensgeberbasierte Eigenheimversicherung und hypothekarische Wertermittlung sowie Servicelösungen im Außendienst. Assurant verfügt über eine Marktpräsenz in 21 Ländern, wobei seine Assurant Foundation bestrebt ist, örtliche Gemeinschaften zu unterstützen und voranzubringen. Weitere Informationen finden Sie unter assurant.com oder folgen Sie uns auf Twitter @AssurantNews.

1 Dies entspricht den Umsatzerlösen von The Warranty Group auf bereinigter Basis, um der Buchführung von Assurant für bestimmte Umsätze Rechnung zu tragen.

