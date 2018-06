Um 10: DAX braucht die 12.850 - US-Technologiewerte geben Rückenwind

Das neue Allzeithoch im Nasdaq zeigt die Bereitschaft der Investoren, etwas höhere Bewertungen zu bezahlen, um dafür das höchste Wachstum zu erhalten. Außerdem haben Technologieaktien den Vorteil, dass sie vermutlich am wenigsten Schaden durch die weiterhin erratische US-Handelspolitik von US-Präsident Trump nehmen werden.

Das aktuelle Motto für Investoren heißt: Wachstum statt Substanz. Der traditionell für Value-Werte bekannte US-Index Russel 1000 droht, das fünfte Jahr in Folge schlechter abzuschließen als Technologieaktien und liegt seit Jahresbeginn 2,1 Prozent im Minus, während der Nasdaq um zehn Prozent gestiegen ist. Die Ankündigung, dass Twitter in den marktbreiten S&P 500 und Netflix in den engeren S&P 100 Index kommen, hat gestern die Kursfantasie noch weiter erhöht und war der Stein, der die Kaufwelle im Nasdaq ins Rollen brachte. Auch der S&P 500 Index ist nach oben ausgebrochen. Verteidigt er den Ausbruch von gestern über 2.742 Punkte, könnte eine Rally auf das höchste Kursniveau seit Januar bevorstehen. Das Ziel liegt jetzt bei 2.824 Punkten und damit drei Prozent über dem aktuellen Niveau.

Den vollständigen Artikel lesen ...