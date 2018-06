Die Überschrift sagt schon alles: Eine Achterbahnfahrt ist nichts gegen diese Aktie. Zunächst ein sagenhafter Kurssprung von 468 Prozent! Nur wenige Tage später sackt die Aktie um über 30 Prozent ab. Trotz Volatilität bleibt ein satter Zugewinn. Dennoch, über den Kursverlauf haben sich ganz sicher so einige Investoren gewundert, zumindest ging es mir so. Für den starken Sprung nach oben gibt es eine einfache Erklärung, denn das Management von HumanOptics (WKN:A1MMCR) hat hier keineswegs gezaubert, sondern in mühevoller Kleinarbeit handfeste Ergebnisse geliefert. Die Früchte dieses Einsatzes können Investoren (wenn auch mit dem kleinen Wermutstropfen eines vorübergehenden Kurssturzes) nun ernten. Künstliche Iris ...

Den vollständigen Artikel lesen ...