Baar (Schweiz) (pta018/05.06.2018/10:10) - Generalversammlung



Dienstag, 26. Juni 2018, 14.00 Uhr, City Garden Hotel, Metallstrasse 20, CH-6302 Zug



Traktanden und Anträge 1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2017 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017.



2. Verwendung des Bilanzverlustes Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung.



3. Entlastung der Organe Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017.



4. Genehmigung der Vergütungen Antrag des Verwaltungsrates: 4.1 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2019, den Betrag von maximal CHF 270'000 als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Funktionen als Verwaltungsrat, zu genehmigen. 4.2 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2019, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 750'000 als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen. 4.3 Erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2019, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 600'000 als erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.



Erläuterung: Die Berechnung der Maximalbeträge geht von einem prospektiven Jahresdurchschnittskurs von EUR / CHF 1.20 aus und ist zudem abhängig von der Bewertung der Optionen, falls Optionen ausgegeben werden. Die Grundsätze der Vergütung sind in den Art. 11, 26ff. der Statuten enthalten. Weitere Einzelheiten finden sich im Vergütungsbericht.



5. Wahl des Verwaltungsrates Antrag des Verwaltungsrates: 5.1 Wiederwahl von Herrn Gerhard Schempp als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr. 5.2 Wiederwahl von Herrn Dr. Rainer Reichert als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr. 5.3 Wiederwahl von Herrn Klaus O. Schmidt als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr. 5.4 Wiederwahl von Herrn Marc J. Gurov als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr. 5.5 Wiederwahl von Herrn Gerhard Schempp als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.



6. Wahl des Vergütungsausschusses Antrag des Verwaltungsrates: 6.1. Wiederwahl von Herrn Gerhard Schempp als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr. 6.2 Wiederwahl von Herrn Dr. Rainer Reichert als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr. 6.3 Wiederwahl von Herrn Klaus O. Schmidt als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.



7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Advokaturbüro Silvia Margraf als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr.



8. Wahl der Revisionsstelle Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Ferax Treuhand AG für eine Amtsdauer von einem Jahr.



9. Anpassung der Statuten der OpenLimit Holding AG Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des revidierten Wortlauts von Artikel 4 und 5 der Statuten der OpenLimit Holding AG. Einen Einblick über die vorgeschlagene Anpassung der Statuten kann auf unserer Homepage ( http://www.openlimit.com ) unter der Rubrik Investor Relations / Generalversammlung eingesehen werden. Die Neufassung der Statuten liegt auch bei der Gesellschaft auf oder kann bei der Gesellschaft bestellt werden.



Weitere Informationen



Zutrittskarten Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, können bis spätestens am Montag, 25. Juni 2018, von ihrer Depotbank eine Bestätigung verlangen, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind. Diese Bestätigung gilt als Zutrittskarte.



Unterlagen Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht, der Bericht des Konzernrechnungsprüfers und der Vergütungsbericht wurden am 27. April 2018 veröffentlicht und stehen am Sitz unserer Gesellschaft in CH-Baar zur Einsichtnahme durch die Aktionäre bereit oder können auf der Homepage unserer Gesellschaft ( http://www.openlimit.com ) unter der Rubrik Investor Relations / Veröffentlichungen eingesehen werden. Ausserdem können diese Unterlagen bei unserer Gesellschaft bestellt werden (Fax: +41 41 560 10 39 oder Email: ir@openlimit.com).



Vollmachtserteilung Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen Dritten oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Advokaturbüro Silvia Margraf, Zugerstrasse 76b, CH-6340 Baar, Schweiz vertreten lassen. Auch in diesem Fall wird die Bestätigung der Depotbank benötigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind.



Falls ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit seiner Vertretung bevollmächtigen will, ist er gebeten, das Vollmachtsformular ausgefüllt und unterzeichnet unter Beilage der Bestätigung der Depotbank bis Donnerstag, 21. Juni 2018 (Datum des Empfangs), an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden. Wird das Vollmachtsformular blanko, jedoch unterzeichnet, an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter gesandt, wird er das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben. Das entsprechende Vollmachtsformular steht auf der Homepage unserer Gesellschaft ( http://www.openlimit.com ) unter der Rubrik Investor Relations / Generalversammlung zum Download bereit.



Elektronische Vollmachten und Weisungen Aktionäre können Vollmachten, Weisungen und die Bestätigung der Depotbank an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch per Email an silvia.margraf@advokatur-zug.ch erteilen. Die Instruktionen müssen bis spätestens Donnerstag, 21. Juni 2018, 23:59 Uhr erfolgen.



Angaben gemäss § 49 Abs. 1 Nr. 1 WpHG (Deutschland) Das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 9'323'387.40 ist im Zeitpunkt der Einberufung der Generalversammlung eingeteilt in 31'077'958 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0,30. Jede Inhaberaktie gewährt eine Stimme, so dass im Zeitpunkt der ordentlichen Generalversammlung auf Grundlage der Statuten 31'077'958 Stimmrechte bestehen.



Baar, 05. Juni 2018



Der Verwaltungsrat



Aussender: OpenLimit Holding AG Adresse: Zugerstrasse 74, 6341 Baar Land: Schweiz Ansprechpartner: Björn Templin Tel.: +41 41 560 1020 E-Mail: ir@openlimit.com Website: www.openlimit.com



ISIN(s): CH0022237009 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



