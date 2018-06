Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Commerzbank von 12,50 auf 10,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Neben dem direkten Italien-Engagement der Bank könnten die zu beobachtenden Destabilisierungstendenzen in Ländern der Eurozone die Normalisierung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank hinauszögern, was wiederum das Ertragswachstum beeinträchtigen würde, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Aktien niedrig bewertet./la/gl Datum der Analyse: 05.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-06-05/10:48

ISIN: DE000CBK1001