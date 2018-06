Aixtron ist wieder da!

Im März erreichte die Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6) bei etwas über 19 Euro ein Mehrjahreshoch. Ein steiler Kursanstieg wurde gekrönt. Doch danach wurde es rund um den TecDAX-Wert deutlich ruhiger. Anleger nahmen Gewinne mit, das Marktumfeld zeigte sich zudem wenig freundlich. Doch am Dienstag schoss die Aixtron-Aktie in die Höhe. Der Beginn eine neuen Kursrallye?

Nachdem der auf die Halbleiterindustrie spezialisierte Anlagenbauer im Geschäftsjahr 2017 in die Gewinnzone zurückkehren konnte, fiel nun auch der Start in das Geschäftsjahr 2018 ordentlich aus. Im März-Quartal wurden die Umsatzerlöse und der Auftragseingang gesteigert, während die Bruttomarge und Profitabilität verbessert wurden. Die Jahresziele wurden bestätigt. Jedoch nichts wirklich spannendes. Zumindest nicht so spannend, um der immer noch ambitioniert bewerteten Aixtron-Aktie neues Kurspotenzial zu verleihen. Vor allem nicht in dem aktuellen, von Unsicherheiten (Italien, Handelsstreit) geprägten Marktumfeld. Dies könnte sich nun ändern.

