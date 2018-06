Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Aena von 170 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ungeachtet einer abgesagten Präsentation gehe er davon aus, dass der spanische Flughafenbetreiber die Ende Mai beschlossene, neue Strategie und Dividendenpolitik beibehalten werde, auch wenn die Unsicherheit damit gestiegen sei, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen des weiter starken Passagierwachstums hob er seine Gewinnschätzungen an. Die Aktie notiere aber schon nahe ihrem fairen Wert, begründete er die beibehaltene Anlageempfehlung./gl/ajx Datum der Analyse: 05.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-06-05/11:13

ISIN: ES0105046009