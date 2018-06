Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Nestle von 77 auf 78 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Angesichts der zahlreichen anstehenden Branchenkonferenzen hätten sie für die jeweiligen Sektorunternehmen und deren Konzernlenker jeweils Fragenkataloge erstellt, schrieben die Experten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für den Schweizer Lebensmittelriesen drehten sich Fragen zum Beispiel um die Preismacht in der Branche und ob die Unternehmen diese zusehends verlören./la/ajx Datum der Analyse: 01.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0038863350