Anleger halten sich am Vormittag zurück, der Dax startet kaum verändert. Mal abwarten, was sich in Italien und Spanien tut, so lautet die Devise. Impulse könnten kommen von den PMIs Dienstleitungen aus der Eurozone. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV:: Spekulationen treiben Evonik - WWDC: Apple macht Siri schlauer - Starbucks -Chef geht ...ins Weiße Haus? Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß