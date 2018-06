Die Commerzbank hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Seit 2012 habe der Versicherer seinen Bestand an italienischen Staatsanleihen um ein Drittel reduziert, womit die direkten diesbezüglichen Risiken begrenzt schienen, schrieb Analyst Michael Haid in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein 20-prozentiger Schuldenerlass könnte zu einer Belastung für die Aktionäre in Höhe von 1,2 Milliarden Euro führen. Zweiteffekte von den Finanzmärkten wären ein größeres Problem. Doch die Allianz würde sich in einer durch Italien ausgelösten Schuldenkrise gut behaupten./gl/ajx Datum der Analyse: 05.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-06-05/11:23

ISIN: DE0008404005