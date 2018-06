Aixtron-Calls mit 43%-Chance bei Kurserholung auf 14,30 EUR

Mit einem Kursanstieg von zeitweise mehr als 5 Prozent führte die Aixtron-Aktie (ISIN: DE000A0WMPJ6) am 5.6.18 die Gewinnerliste aller TecDAX-Werte an. Bekanntlich war die Aktie in den vergangenen Wochen und Monaten massiven Kursschwankungen unterworfen. Mitte März 2018 kratzte die Aktie mit einem Höchststand bei 19,75 Euro noch an der 20 Euro-Marke. Anfang Mai 2018 konnte die Aktie um 40 Prozent billiger bei 11,70 Euro erworben werden. Danach erholte sich der Kurs - von starken Schwankungen begleitet - auf sein aktuelles Niveau von 13,49 Euro.

Für risikofreudige Anleger mit der Markteinschätzung, dass der Kursrutsch der vergangenen Wochen zu stark ausgefallen ist und, dass die Aktie zumindest wieder die 14 Euro überwinden sollte (dort notierte sie zuletzt am 15.5.18), könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für die Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 13,50 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Aixtron-Aktie mit Basispreis bei 13,50 Euro, Bewertungstag 19.9.18, BV 1, ISIN: DE000MF5YG08, wurde beim Aixtron-Aktienkurs von 13,49 Euro mit 1,49 - 1,51 Euro gehandelt. Wenn sich der Kurs der Aixtron-Aktie in den nächsten zwei Wochen wieder auf 14,30 Euro erhöht, dann wird der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,88 Euro (+25 Prozent) zulegen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 12,05 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Aixtron-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 12,05 Euro, BV 1, ISIN: DE000CA1Z1V4, wurde beim Aktienkurs von 13,49 Euro mit 1,53 - 1,57 Euro taxiert.

Kann der Kurs der Aixtron-Aktie in den nächsten Wochen wieder auf 14,30 Euro ansteigen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,25 Euro (+43 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 11,6254 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Aixtron-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 11,6254 Euro, BV 1, ISIN: DE000DD8J1D7, wurde beim Aktienkurs von 13,49 Euro mit 1,89 - 1,94 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Aixtron-Aktie auf 14,30 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,67 Euro (+38 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aixtron-Aktien oder von Hebelprodukten auf Aixtron-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de