Aves One AG: Aves schließt einen der größten Zukäufe im Segment Container im Volumen von USD 59 Mio. ab DGAP-News: Aves One AG / Schlagwort(e): Ankauf Aves One AG: Aves schließt einen der größten Zukäufe im Segment Container im Volumen von USD 59 Mio. ab 05.06.2018 / 11:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Aves schließt einen der größten Zukäufe im Segment Container im Volumen von USD 59 Mio. ab - Erwerb von 20.400 neuwertigen Containern - Sämtliche Container langfristig vermietet - Zukauf wirkt sich positiv auf das Ergebnis 2018 aus - Optimierung der Finanzierungsstruktur reduziert Wechselkurseffekte Hamburg, 5. Juni 2018 - Die Aves One AG (Aves) hat für USD 59,0 Mio. ein Portfolio von neuwertigen Containern erworben. Der Kaufvertrag sieht die Übernahme der Container in mehreren Tranchen bis Ende Juni 2018 vor. Das Portfolio umfasst 20.400 Container, was 29.400 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit) entspricht. Die Finanzierung dieser Transaktion wird von der ABN AMRO Lease begleitet. Verkäufer der Assets ist die Leasinggesellschaft UES International, die für Aves das Portfolio auch zukünftig managen wird. Sämtliche Container sind langfristig an namhafte Reedereien wie MSC oder CMA CMG vermietet, wobei die durchschnittliche Mietdauer rund 6 Jahre beträgt. Auf Basis der vertraglich fixierten Mietraten leistet das gesamte neu erworbene Portfolio einen jährlichen Beitrag zum EBITDA im mittleren einstelligen Millionenbereich. Nach Durchführung des Kaufvertrags verfügt Aves über ein Container-Portfolio von rund 200.000 TEU. Durch die Transaktion wird sich neben der weiter verbesserten Auslastung auch das Durchschnittsalter der gesamten Container-Flotte verringern. Gleichzeitig wird durch die Aufnahme des Darlehens in USD die Finanzierungsstruktur des Unternehmens weiter optimiert und damit Effekte aus der Umrechnung der Währung reduziert. "Nachdem Aves, wie kürzlich gemeldet, im 1. Quartal 2018 den Turnaround vollzogen hat, wird der weitere Bestandsausbau einen zusätzlichen positiven und nachhaltigen Beitrag zum Aves-Konzernergebnis leisten. Dieser Abschluss zeigt, dass wir den angekündigten Wachstumskurs konsequent fortsetzen und neben Rail und Real Estate auch im Segment Container Chancen wahrnehmen", erklärt Jürgen Bauer, Vorstand der Aves One AG. Über die Aves One AG: Die Aves One AG ist ein im Prime Standard börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Der Konzern investiert in die Bestandshaltung von langlebigen Logistik-Assets, insbesondere in die Geschäftsbereiche Rail, Container und Logistikimmobilien. In den kommenden Jahren will Aves den Wachstumskurs durch weitere Zukäufe konsequent fortsetzen. Bis zum Jahr 2020 soll der Bestand an Assets bis auf ein Volumen von rund EUR 1 Milliarde verdoppelt werden. Weitere Informationen: www.avesone.com Kontakt Aves One AG Jürgen Bauer, Vorstand T +49 (40) 696 528 350 F +49 (40) 696 528 359 E ir@avesone.com 05.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aves One AG Große Elbstrasse 45 22767 Hamburg Deutschland Telefon: 040 696528 350 Fax: 040 696528 359 E-Mail: ir@avesone.com Internet: www.avesone.com ISIN: DE000A168114 WKN: A16811 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; London Ende der Mitteilung DGAP News-Service 692385 05.06.2018

