Liebe Trader,

Nach dem Jahrestief vom 13. März 2018 bei etwa 168,00 Euro, konnte die Adidas-Aktie eine Erholung vollziehen und schwenkte, nach einem aktuellen Jahreshoch bei 215,50 Euro, übergeordnet in eine Konsolidierungsphase über. Diese entwickelte sich innerhalb der letzten zwei Wochen zu einem Dreieck. Der heutigen Tageskerze ist ein leichter Ausbruch zur Oberseite bereits gelungen. Weitere Gewinne der Aktie sind nicht unwahrscheinlich: In zehn Tagen startet die Fußball-WM in Russland und Adidas sponsert elf Mannschaften, darunter die drei Top-Favoriten Deutschland, Argentinien und Spanien!

Long-Chance:

Aufgrund der aktuellen Ausgangslage können nächste Kursziele vorerst am nächsten Widerstand von etwa 202,10 Euro erreicht werden. Darüber hinaus wäre der weg, mit einem zwischen Stop bei 207,80 Euro, bis zum Allzeithoch bei 215,50 Euro frei. Das bleibt aber noch per Tagesschlusskurs abzuwarten. Eine Verlustbegrenzung ist aber noch knapp unter 192,90 Euro anzusetzen. Ein Rücksetzer unter das Stop-Niveau, könnte die Verkäufer locken und Investoren müssten dann mit weiteren Verlusten bis auf ca. 188,00 Euro rechnen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 196,80 Euro

Kursziel: 202,10 / 207,80 / 215,50 Euro

Stop: < 192,90 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,90 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

Adidas; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 96,70 Euro; 12:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.