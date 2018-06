voestalpine: Der richtige Zeitpunkt für den Wechsel?

Für den österreichischen Stahl- und Technologiekonzern voestalpine (WKN: 897200 / ISIN: AT0000937503) geht eine Ära zu Ende. voestalpine-Konzernchef Dr. Wolfgang Eder wird den Vorstandsvorsitz im kommenden Jahr abgeben. Angesichts der Herausforderungen am Stahlmarkt könnte der ATX-Konzern das Know-how des Branchenkenners auch in Zukunft gut gebrauchen.

Dies war wohl der Grund, warum die voestalpine-Aktie am Dienstag mit Kursverlusten auf die Ankündigung des anstehenden Führungswechsels reagierte. Am 3. Juli 2019 ist es so weit. Pünktlich zur Hauptversammlung 2019 wird der bisherige Chef der Stahldivision, Herbert Eibensteiner, Dr. Eder nach 15 Jahren an der Konzernspitze ersetzen. Dabei wird der langjährige Konzernchef in seinem letzten Jahr als Vorstandsvorsitzender noch einiges zu tun haben, bevor er dann in den Aufsichtsrat wechselt und 2021 sogar dessen Vorsitz übernehmen soll.

Operativ lief es für die voestalpine dank der starken Konjunktur und der sehr guten Nachfrage aus der Automobilindustrie zuletzt richtig gut. Daher lagen die voestalpine-Ergebnisse vor und nach Steuern zum dritten Quartal im Geschäftsjahr 2017/18 bereits über den Werten des Gesamtjahres 2016/17. Am morgigen Mittwoch, den 6. Juni wird voestalpine die Gesamtjahreszahlen präsentieren. Während die Ergebnisse zuletzt ein ums andere Mal erfreulich ausgefallen sind, wird man sich bei der voestalpine über die jüngsten US-Strafzölle weniger gefreut haben. Allerdings sind diese zu verschmerzen.

