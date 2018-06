Der Technologie- und Rüstungskonzern Jenoptik will im Rahmen seiner neuen Strategie vor allem das Asien-Geschäft ausbauen. "Jenoptik ist heute bereits sehr gut in Deutschland und Europa aufgestellt und hat eine gute Position in Nordamerika. Aber in Asien müssen wir deutlich besser werden", sagte Unternehmenschef Stefan Traeger am Dienstag auf der Hauptversammlung in Weimar. Der dortige Geschäftsausbau sei eine klare Priorität für die kommenden Jahre. Unterstützt werde Jenoptik dabei seit April von einem erfahrenen lokalen Manager.

Da Jenoptik zukünftig noch internationaler werden soll, will das im TecDax notierte Unternehmen bis 2022 in allen wichtigen Märkten eine Produktion sowie Forschung und Entwicklung vor Ort etablieren. Zudem soll mindestens eine Division des Unternehmens ihren Hauptsitz außerhalb Deutschlands haben. Die neue Strategie hatte der Vorstand schon im Februar vorgestellt.

In den kommenden Jahren will Jenoptik das Wachstum beschleunigen und bis 2022 bei den Erlösen jährlich um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz zulegen. Um dabei noch profitabler zu werden, will der TecDax-Konzern künftig sein Geschäft neu bündeln.

Insgesamt sollen drei Divisionen im Geschäft mit dem Licht entstehen. Unter "Light & Optics" soll das Erstausrüster-Geschäft zusammengefasst werden, unter "Light & Production" das Industriekundengeschäft und unter "Light & Safety" das Geschäft mit Öffentlichen Auftraggebern. Die Aktivitäten des heutigen Segments "Defense & Civil Systems", die auf mechatronischen Technologien basieren, sollen unter einer neuen eigenständigen Marke geführt werden. Im laufenden Jahr will Jenoptik die neue Strategie umsetzen und ab 2019 dementsprechend die Berichterstattung umstellen.

Das Unternehmen mit rund 3700 Mitarbeitern, davon 1225 am Hauptsitz in Jena, ist einer der wenigen eigenständigen Industriekonzerne in Ostdeutschland./mne/stw/men

