Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für HSBC vor einer Strategie-Aktualisierung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 790 Pence belassen. In erster Linie dürfte es hierbei um die mittelfristigen Finanzziele der britischen Bank gehen, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/gl Datum der Analyse: 04.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-06-05/12:13

ISIN: GB0005405286