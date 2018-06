Hier geht's zum Video

In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um JinkoSolar, BYD, Tesla, Daimler, Deutsche Bank, Siemens Healthineers, Apple und Dialog Semiconductor. Die Aktie von JinkoSolar ist innerhalb weniger Tage um 30 Prozent eingebrochen. Was hat den Kurssturz ausgelöst? Ist er gerechtfertigt? Sollte man die Aktie weiter behalten? Bietet das gedrückte Niveau vielleicht sogar eine Kaufchance? Und wann kommen eigentlich die Q1-Zahlen von JinkoSolar? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die jüngsten Entwicklungen bei den beiden Elektroauto-Spezialisten BYD und Tesla, um die zwei angeschlagenen DAX-Werte Deutsche Bank und Daimler, um den TecDAX-Aufsteiger Siemens Healthineers und um die höchst unterschiedliche Kursentwicklung bei den Aktien von Apple und Dialog Semiconductor. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.