marktEINBLICKE um 12: DAX-Anleger werden mutiger, Aixtron meldet sich eindrucksvoll zurück

Zu Beginn der neuen Woche sah es so aus, als wollten sich die Marktteilnehmer angesichts der vielen Unsicherheitsfaktoren eine Pause von der DAX-Erholungsrallye nehmen. Doch am Dienstag bewegt sich das wichtigste deutsche Börsenbarometer nun wieder in Richtung 13.000-Punkte-Marke.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,0% 12.894

MDAX +0,7% 26.831

TecDAX +1,6% 2.860

SDAX +0,7% 12.659

Euro Stoxx 50 +0,5% 3.485

Die Topwerte im DAX sind Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004), thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) und Linde (WKN: A2E4L7 / ISIN: DE000A2E4L75). Gut lief es in der zweiten Reihe für die Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6). Das Papier scheint die zwischenzeitliche Verschnaufpause hinter sich zu lassen. Bei Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) darf man sich über die nächste wichtige Kooperation freuen, während beim österreichischen Stahl- und Technologiekonzern voestalpine (WKN: 897200 / ISIN: AT0000937503) eine Ära zu Ende geht.

