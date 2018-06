Das Ende einer Ära in der Konzerngeschichte der voestalpine: CEO Wolfgang Eder (66) wechselt im Juli 2019 in den Aufsichtsrat und soll dort zwei Jahre später, nach einer "Cooling-off-Periode", den Vorsitz übernehmen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Seine Nachfolge an der Konzernspitze tritt im Juli 2019 der derzeitige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...