Pressemitteilung der Euroboden GmbH:

Euroboden Projekt am Lützowufer in Berlin erfolgreich im Plan

- Positiver Bauvorbescheid erteilt

- Entwicklung von 85 Neubauwohnungen mit Umsatzvolumen von EUR 55 Mio.

- Zweistufiger Architektenwettbewerb abgeschlossen

Die Entwicklung des Euroboden Projektes am Lützowufer in Berlin schreitet planmäßig erfolgreich voran. Das Entwicklungsprojekt liegt direkt am Landwehrkanal in der Nähe des Tiergartens hinter fünf IBA-Stadthäusern, die 1987 erbaut wurden. Aktuell wurde Euroboden der positive Bauvorbescheid für das Projekt erteilt. Damit hat Euroboden auch planmäßig die nächste Hürde auf dem Weg zur Realisation des Projektes am Berliner Lützowufer genommen. "Wir freuen uns, dass wir unseren ...

