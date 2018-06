Die Käufer lassen sich nicht abweisen: Schon wieder wird versucht, die Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554) am Zwischenhoch vom Mai bei 11,09 Euro vorbei zu bekommen, mit Zielrichtung an - und natürlich über - die Nackenlinie eines großen Doppeltiefs bei 11,70 Euro, dessen Vollendung endlich die Trendwende für diese Aktie bedeuten würde … nach einem fast zweieinhalb Jahre währenden Abstieg. Der Vorteil der Bullen: Die Zuversicht kehrte Mitte Mai in Form starker Auftragseingänge zurück. Und gelingt es jetzt noch, auch das Chartbild wieder positiv zu gestalten, würden die Leerverkäufer, für die Nordex so lange ein leichtes Opfer war, das Feld räumen, über 11,70 Euro womöglich ...

