Bei den großen US-Indizes ist Stühlerücken angesagt. Twitter wird im S&P 500 bald Monsanto ersetzen. Der Aktie von Twitter tut dieser Erfolg sichtlich gut. Der Kurs zieht kräftig an. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.