Die DZ Bank hat den fairen Wert für Qiagen von 26 auf 30 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das Biotechnologie-Unternehmen dürfte dank eines besseren Produktportfolios in den kommenden Jahren wieder ein stärkeres Wachstum verzeichnen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das habe das gute erste Quartal belegt./bek/ajx Datum der Analyse: 05.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-06-05/16:25

ISIN: NL0012169213