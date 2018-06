IRW-PRESS: Asante Gold Corp.: Asante und Perseus ändern Optionsvereinbarung für Betenase (Ghana)

Asante und Perseus ändern Optionsvereinbarung für Betenase (Ghana)

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENAGENTUREN BESTIMMT

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Vancouver, British Columbia - 5. Juni 2018 - Asante Gold Corporation (CSE:ASE/ FRANKFURT:1A9) (das Unternehmen) und Perseus Mining (Ghana) Limited (Perseus) haben vereinbart, die Bedingungen ihrer Options- und Verkaufsvereinbarung für Betenase zu ändern. Die Konzession Betenase (Betenase) wird derzeit von einer größeren Explorationskonzession im Besitz von Perseus abgespalten und liegt direkt östlich unseres Explorations-/Erschließungsprojekts Kubi Gold und südlich der Bergbaukonzessionen Obuasi von AngloGold Ashanti.

Das Unternehmen kann die Option auf den Erwerb einer hundertprozentigen Beteiligung an Betenase (vorbehaltlich eines Anteils der ghanaischen Regierung von 10 % sowie zugrunde liegender NSR-Lizenzgebühren in Höhe von 1 %) ausüben, indem es innerhalb von vier Jahren nach der Erteilung der neuen Prospektionskonzession Betenase oder bis zum 31. Dezember 2019 - der frühere Zeitpunkt ist maßgeblich - eine Million US-Dollar an Perseus zahlt.

Am 7. Dezember 2015 gab Asante bekannt, dass bei Betenase ein bedeutendes Goldmineralisierungssystem entdeckt wurde. Unsere ersten vier Probebohrungen bei einem 750 Meter langen geochemischen Gold-in-Boden-Zielgebiet lieferten sechs Abschnitte mit Goldgehalten von mehr als 1,0 g/t Au, wobei die beste Durchörterung 3,14 g/t Gold auf 4,0 Metern ergab. Die Goldmineralisierung hängt mit querschneidenden pyritischen Quarzerzschnüren und eingesprengtem bzw. lokal geschichtetem Pyrit in alterierten Quarziten der Tarkwaian-Gruppe zusammen. Die besten Goldergebnisse stehen in räumlichem Zusammenhang mit Anomalien der induzierten Polarisation (IP). Weitere IP-Messungen und Bohrungen sind über den ausgedehnten alluvialen Abbaustätten im Westen und bis zu 2 Kilometer nördlich des Bohrgebiets geplant. Weitere Informationen zu Betenase erhalten Sie unter: http://www.asantegold.com/projects/betenase-option.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen die Gewährung von 1.500.000 Incentive-Aktienkaufoptionen an Board-Mitglieder, leitende Angestellte und Berater bekannt. Die Optionen haben einen Ausübungspreis von 0,10 $ pro Aktie und eine Laufzeit von fünf Jahren.

Im Namen des Board,

Douglas R. MacQuarrie

President und CEO

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Douglas R. MacQuarrie, P.Geo. (B.C.) Geology & Geophysics, President und CEO des Unternehmens, der ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne der Vorschrift NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Douglas MacQuarrie, President & CEO, Tel: +1 604-558-1134; E-Mail: douglas@asantegold.com

Doreen Kent, Informationsstelle für Aktionäre, Tel: +1 604-948-9450; E-Mail: d.kent@eastlink.ca

Florian Riedl-Riedenstein, Director; European Investor Relations, E-Mail: frram@aon.net

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.asantegold.com.

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446

Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde über nehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43599

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43599&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA04341 X1078

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA04341X1078

AXC0249 2018-06-05/16:44