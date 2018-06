FRANKFURT (Dow Jones)--SAP will im wachsenden Markt für Kundenmanagement-Systeme (CRM) mit einer integrierten Softwarelösung punkten. Das neue Programmpaket mit dem Namen SAP C/4HANA sei anders als Vorgänger nicht allein auf die Erfordernisse des Vertriebs ausgelegt, sondern erlaube Unternehmen in Marketing, Vertrieb und Kundenservice eine "einheitliche Sicht auf den Kunden", sagte Konzernchef Bill McDermott auf der jährlichen Anwendermesse Sapphire in Orlando.

SAP verbindet dabei die Lösungen der zugekauften Firmen Callidus, Hybris und Gigya unter einem Dach. Das Geschäft mit CRM-Software wächst und könnte nach Einschätzung von Marktforschern bald zum größten Softwaremarkt der Welt werden. Als führend auf diesem Markt gilt der Cloud-Pionier Salesforce aus San Francisco.

Überdies verstärkt sich SAP mit Coresystems. Das Unternehmen aus der Schweiz bietet Lösungen zur Einsatzplanung von technischen Kundendiensten an. Mit der Plattform von Coresystems können Unternehmen in Echtzeit auf eigene, aber auch Mitarbeiter-Pools von Fremdfirmen zugreifen. Zum Kaufpreis machte SAP keine Angaben. Coresystems beschäftigt nach eigenen Angaben etwa 140 Mitarbeiter.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2018 10:45 ET (14:45 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.