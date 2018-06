Die Technologie-Indizes in Europa und den USA laufen den Standardwerten weiter den Rang ab. Dax und Dow Jones sind seit Jahresbeginn kaum vom Fleck gekommen. Im TecDax oder Nasdaq ging es dagegen deutlich über zehn Prozent nach oben. Hans A. Bernecker bringt in seinem täglichen Börsenbrief auf den Punkt: "Im Tech-Sektor geht es um intelligente Produkte und kein Mensch interessiert sich in New York für Alu, Stahl oder Lkws und Pkws" Den Wirtschaftsausblick von Börsenmoderator Andreas Groß mit den wichtigsten Terminen am Mittwoch 06.06.2018 sehen sie im Video.