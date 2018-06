IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. gibt Ernennung zum Board of Directors und VP of Finance bekannt

SASKATOON, SASKATCHEWAN - 5. Juni 2018 - Saturn Oil & Gas Inc. (Saturn" oder das Unternehmen") (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist erfreut bekannt zu geben, dass per 1. Juni 2018 Christopher Ryan in das Board of Directors berufen und Geoff Jones zum Vice President of Finance ernannt wurden.

Herr Ryan ist der Director von Midstream für Tundra Energy Marketing Ltd. (TEML). Zuvor war er Leiter der Operations Services für TEML und Exploitation Engineer bei Tundra Oil and Gas. Er hat 25 wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht, von denen viele während seiner Zeit als Wissenschaftler bei der Canadian Light Source Inc. veröffentlicht wurden.

Herr Ryan sitzt derzeit als Director von Midstream im Board der kanadischen Crude Quality Technical Association (CCQTA) und ist Co-Chair der Arbeitsgruppe für Probenahme und Häufigkeit für die Crude Oil Quality Association (COQA). Herr Ryan ist auch ein Ehrengründungsmitglied des Global Institute of Water Security und ist Mitglied verschiedener CAPP-Ausschüsse (CAPP), insbesondere des CAPP Equalization Steering Committee, und ist ein gewähltes Mitglied der Working Group des Canadian Transportation of Dangerous Goods allgemeiner politischer Beirat für Klassifizierung.

Herr Jones ist ein Absolvent der Universität von Saskatchewan mit einem Bachelor of Commerce und erlangte die Berufsqualifikation als Chartered Professional Accountant. Herr Jones hat sein Geschäfts- und Steuerwissen als Manager von Versicherungen und inhabergeführte Unternehmen erweitert. Seine Expertise umfasst die Beratung zahlreicher Kunden in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich Öl und Gas, Anwälte, Ingenieure, Wohn-und Gewerbebau, Farm-und Industrieproduktion und Computer-Hardware / Software-Design sowie Fertigung.

Die Gesellschaft hat am 31. Mai 2018 in Saskatoon ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. Rund 22 Millionen Aktien, das sind ungefähr 13,5% der Stammaktien, waren in der Sitzung persönlich oder durch einen Vertreter vertreten.

Die Anteilseigner von Saturn wählten John Jeffrey, Scott Newman, Ivan Bergerman, Calvin Payne und Christopher Ryan zu den Directors des Unternehmens. Die Beschlüsse, die Davidson & Co. LLP als Abschlussprüfer wiederbestellten, die Gesellschaft in Saskatchewan fortzuführen und die Änderung des Aktienoptionsplans gemäß dem Management-Informations-Rundschreiben der Gesellschaft vom 5. Juli 2017, wurden alle genehmigt. Die Unterstützung für diese Beschlüsse lag zwischen 99,5 und 100 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Änderung des Aktienoptionsplans unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Wir haben im letzten Jahr erhebliche Unterstützung von unseren Aktionären erhalten. Diese Investoren haben uns beauftragt Saturn neu aufzubauen und die finanzielle Unterstützung für das Wachstum dieses Unternehmens von einer Idee auf über 1,0 Millionen US-Dollar Umsatz und einen positiven Cashflow im ersten Quartal 2018 zur Verfügung zu stellen. Wir freuen uns auf den weiteren Jahresverlauf mit kontinuierlichem Wachstum des Unternehmens ", erklärte John Jeffrey, CEO.

Die Biografien der Board Mitglieder von Saturn und weitere Einzelheiten über das Unternehmen sind auf www.saturnoil.com verfügbar.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter +1 (306) 955-9946 oder: www.saturnoil.com

Im Namen des Board of Directors von

SATURN OIL & GAS INC.

John Jeffrey, MBA, CEO & Chairman

