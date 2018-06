DAX: Apple, Amazon & Co lassen Anleger ihre Sorgen vergessen

Während einige Marktteilnehmer immer noch an die neue italienische Regierung oder die verschiedenen Handelsstreitigkeiten denken, werden diese Unsicherheitsfaktoren an der US-Technologiebörse Nasdaq offenbar ausgeblendet. Apple und Amazon sorgten gemeinsam für neue Rekordstände. Und dies wirkte sich heute auch hierzulande positiv aus.

Das war heute los. Der DAX konnte am heutigen Dienstag zeitweise Kurszuwächse von mehr als 1 Prozent verbuchen. Damit näherte sich das wichtigste deutsche Börsenbarometer der 13.000-Punkte-Marke weiter an. Allerdings ging dem Index im späten Handel ein wenig die Puste aus. Trotzdem scheinen Anleger auch hierzulande wieder mehr Mut zu fassen, nachdem die Weltpolitik in den vergangenen Wochen Investoren stark verunsichert hatte.

Das waren die Tops & Flops. Von der positiven Marktstimmung, insbesondere bei großen US-Technologietiteln, profitierte im DAX vor allem der Halbleiterkonzern Infineon. Die Infineon-Aktie (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004) setzte sich an die Indexspitze und legte zeitweise rund 4 Prozent an Wert zu. Entsprechend positiv war auch die Stimmung im Technologieindex TecDAX. Dieser kletterte auf ein neues 17-Jahres-Hoch.

