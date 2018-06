Die US-Bank JPMorgan hat Axel Springer von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Kurzfristig gebe es für den deutschen Medienkonzern keine Kurskatalysatoren, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Online-Geschäft aktive Medienunternehmen seien über Jahre hinweg die Lieblinge der Investoren gewesen, von nun an dürften überdurchschnittliche Kursentwicklungen jedoch unwahrscheinlicher werden./bek/ajx Datum der Analyse: 05.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-06-05/19:09

ISIN: DE0005501357