Adinotec AG: Anpassung der Ergebnisprognose für Geschäftsjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: Adinotec AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Adinotec AG: Anpassung der Ergebnisprognose für Geschäftsjahr 2018 05.06.2018 / 21:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Adinotec AG: Anpassung der Ergebnisprognose für Geschäftsjahr 2018 München, 05. Juni 2018 - Die Adinotec AG passt die Zielwerte für das Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2018 an. Der Vorstand rechnet nicht mehr damit, die Gewinnzone wie geplant im laufenden Jahr zu erreichen. Hintergrund der Prognoseanpassung sind deutlich unter den Erwartungen liegende Umsatzerlöse sowie Belastungen durch den von der ordentlichen Hauptversammlung vom 31. August 2017 beschlossenen Umbau der Konzernstruktur. Verzögerungen in Gesprächen mit potenziellen Vertriebspartnern in Verbindung mit dem langwierigen Zulassungsprozess für die CE-Zertifizierung des Produktes Perenium DX trugen ebenfalls zu einer Aktualisierung der Planungen bei. Die Adinotec AG hatte zuvor im Halbjahresbericht 2017 über den Zulassungsprozess berichtet. Kontakt: Adinotec AG Hohenzollernstraße 89 D-80796 München contact@adinotec.com www.adinotec.com Susan Hoffmeister Cross Alliance communication GmbH Freihamer Straße 2 D-82166 Gräfelfing/München Telefon: 089 89 82 72 27 E-Mail: sh@crossalliance.de 05.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Adinotec AG Hohenzollernstraße 89 80796 München Deutschland Telefon: +49 89 123 92 163 E-Mail: contact@adinotec.com Internet: www.adinotec.com ISIN: DE000A2DA406 WKN: A2DA40 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 692679 05.06.2018 CET/CEST

