Nach dem starken Start in die Woche hat der US-Aktienmarkt am Dienstag an Dynamik eingebüßt. Zwar stiegen die Kurse der drei Tech-Schwergewichte Apple , Amazon und Microsoft auf neue Höchstmarken. Auch der Technologie-Index Nasdaq Composite erreichte früh ein Rekordhoch. Er gab die Gewinne anschließend aber teilweise wieder ab. Der Dow Jones Industrial und der S&P 500 traten derweil auf der Stelle.

Der Nasdaq 100 scheiterte nur haarscharf an einem neuen Rekordhoch. Er schloss 0,32 Prozent höher auf 7166,75 Punkte. Investoren setzen unverändert auf wachstumsstarke Papiere aus der Technologiebranche. So verteuerten sich zum Beispiel die Aktien des Chip-Herstellers Texas Instruments um 1,66 Prozent, dem Kurs fehlte damit nicht mehr viel zu einem historischen Hoch.

"Primär getrieben wird die Branche durch das innovative Umfeld", sagte Karl Fingerhut vom Vermögensverwalter FV Frankfurter Vermögen. Ob Smartphones, selbstfahrende Autos oder Software-Clouds - "alles ist en vogue", sagte der Experte. Die Rally könne durchaus noch weitergehen, sie werde aber zunehmend auch von Spekulanten angetrieben.

Der Dow Jones Industrial gab um 0,06 Prozent auf 24 799,98 Punkte leicht nach. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,07 Prozent höher bei 2748,80 Zählern./bek/jha/

